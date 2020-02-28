Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, приняла участие в новом показе мод

В этот раз девушку трудно узнать: макияж и одежда прибавили к ее 23 годам лет 10, пишет Politeka.net.

Белла дефилировала по подиуму в белом пальто с мехом и крупными пуговицами. Одежда подчеркнула ее тонкую талию и пышную грудь.

Образ Хадид завершали белоснежные перчатки, сумочка и серьги.

Нельзя было не обратить внимания на яркий макияж звезды, в частности, красные сочные губы. Длинные ресницы и маленькая стрелочка - не отвлекали внимания от губ знаменитости.

Звезда шла по подиуму уверенно, пристально смотря вдаль: "Ну, просто фантастика".

"Пальто моей мечты, музыка, шоу ... ❤️ спасибо моим дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутым парням.... люблю вас безумно, спасибо за то, что вы меня пригласили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудесный мир с тобой @lanvinofficial", - подписала кадры звезда.

За 11 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли Беллу великолепной леди, а также отметили, что любят старый Голливуд, в образе которого и была Белла.

Напомним, Белла Хадид предстала с распущенными короткими волосами, которые, подняв руки, начала убирать от лица. При этом на щеке Беллы можно увидеть "татуировку". Как оказалось, это фильтр в Инстаграме.

При этом модель позировала в непримечательной большой серой майке. Завершили образ красавицы украшения.

Ранее мы писали, что Белла Хадид шла на видео в прозрачной черной блузе на голое тело. Модель демонстрировала новую коллекцию известнейшего бренда Max Mara.

Стройная, с ярким макияжем и собранными волосами красавица прошлась уверенным шагом.

Поклонники в комментариях написали массу комплиментов в адрес одной из самых красивых женщин мира, в частности они отметили профессионализм Беллы и ее стройную фигуру.

Напомним также, что Белла Хадид прошлась по подиуму в черном длинном платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул идеальные формы модели. На руках у нее были белые перчатки.

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