Белла Хадид стала звездой показала «Mugler»

Звезда мировых подиумов позировала в откровенном наряде состоящем из "несочетаемых" материалов - кож-лака и прозрачного гипюра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных Беллой фото и видео с модного показа, она уверенно шагала по подиуму в эффектном наряде, который предоставил зрителю возможность рассмотреть самые пикантные участки тела топ-модели практически вблизи. Так Белла засветила свои обольстительные бедра и стройные ножки, а также частично живот.

Поклонники знаменитости просто в восторге от частых и таких ярких публикаций Хадид-младшой в популярной соцсети, они отмечают, что на вышеупомянутом показе Изабелла продемонстрировала кошачью грацию и назвали манекенщицу "пантерой". Также поклонники писали о выразительном притягательном взгляде знаметисти и ее потрясающих женственных формах.

Ранее Белла дефилировала по подиуму в белом пальто с мехом и крупными пуговицами. Одежда подчеркнула ее тонкую талию и пышную грудь.

Образ Хадид завершали белоснежные перчатки, сумочка и серьги.

Нельзя было не обратить внимания на яркий макияж звезды, в частности, красные сочные губы. Длинные ресницы и маленькая стрелочка - не отвлекали внимания от губ знаменитости.

Звезда шла по подиуму уверенно, пристально смотря вдаль: "Ну, просто фантастика".

"Пальто моей мечты, музыка, шоу ... ❤️ спасибо моим дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутым парням.... люблю вас безумно, спасибо за то, что вы меня пригласили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудесный мир с тобой @lanvinofficial", - подписала кадры звезда.

За 11 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли Беллу великолепной леди, а также отметили, что любят старый Голливуд, в образе которого и была Белла.

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