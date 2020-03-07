Топ-модель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной мира в 2019 году, показала парочку соблазнительных кадров
Как сообщает Politeka.net, знойная красотка Белла Хадид, известная своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом.
В этот раз, Белла продемонстрировала несколько снимком из фотосессии для журнала Vogue italia на которой снялась в разных образах. Топ-модель, которая уже давно сотрудничает со знаменитым брендом, поспешила выразить свой восторг в личном микроблоге.
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На первом снимке топ-модель сидит на генераторе раздвинув ноги в стороны, при этом на ней платье ассиметричного кроя и высокие босоножки. Важная деталь образа – под нее младшая Хадид не надела нижнее белье. Дополнили страстный лук макияж с темными тенями на глазах и стильное каре, которое никогда не выйдет из моды.
На втором кадре модель нарядили в черный плащ, сшитый из прозрачного шифона. Ее образ дополняют легкий макияж, который практически невозможно заметить и та же самая прическа - каре. На снимке она позирует присев на пол, повернув голову в сторону камеры.
А на третьем она предстала перед пользователями сети в сером свитере и белой юбке. При этом девушка стоит обняв себя руками и смотрит с грустью в объектив камеры. Кампания получилась вполне в духе модного журнала: стильная и нежная.
Романтические и вместе с тем сексуальные снимки очень понравились подписчикам звезды, которые в очередной раз восхитились красотой модели и поздравили ее с тем, что она снялась для знаменитого журнала.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".