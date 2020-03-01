Топ-модель Белла Хадид показала откровенные снимки с модельного подиума

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид не пропускает практически ни одного знакового шоу всех Недель моды. Знойная красотка, известная своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом.

На этот раз, Белла Хадид стала звездой очередного модного показа, снимками из показа она поделилась на своей странице в блоге Instagram.

Так, американская супермодель Белла Хадид приняла участие в показе британского модного дома Vivienne Westwood, отгремевшего в субботу, 29 февраля, в рамках Парижской недели моды во французской столице.

Полупрозрачный лиф подчеркнул очертания груди модели и почти не оставил простора для воображения, а обилие кружева и других ярких деталей декора хочется рассматривать и рассматривать. Невеста в исполнении Беллы получилась отнюдь не кроткой: кинжал за поясом стал эффектным дополнением образа девушки.

Пользователи сети не смогут прокомментировать снимки, ведь их Белла Хадид засветила в своем блоге Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что на новых опубликованных Беллой фото и видео с модного показа, она уверенно шагала по подиуму в эффектном наряде, который предоставил зрителю возможность рассмотреть самые пикантные участки тела топ-модели практически вблизи. Так Белла засветила свои обольстительные бедра и стройные ножки, а также частично живот.

Поклонники знаменитости просто в восторге от частых и таких ярких публикаций Хадид-младшой в популярной соцсети, они отмечают, что на вышеупомянутом показе Изабелла продемонстрировала кошачью грацию и назвали манекенщицу "пантерой". Также поклонники писали о выразительном притягательном взгляде знаметисти и ее потрясающих женственных формах.

Напомним, Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом.

Как ранее сообщала Politeka, бесстыжая Белла Хадид в экстра-мини расставила ноги перед экс-первой леди.

Также Politeka информировала, что влажная Белла Хадид сбросила с себя все и пустилась во все тяжкие.