Багато хто не оцінив такий вчинок

Популярна модель Емілі Ратаковскі здивувала фанатів дивним знімком

Свіже фото зі своїм домашнім вихованцем зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото дівчина лежить на підлозі, обійнявши свого величезного пса. Знімок був би дуже милим, якщо б не одне «але» - модель розстебнула свій халат, оголивши живіт і трохи не засвітивши груди. Таким чином, на фото вона лежить напівоголена.

«Він так втомився від прижимань», - підписала Ратаковскі фото.

За день фото зірки оцінили в понад 1,4 мільйона разів. Шанувальники розділилися на два табори – одні хвалять дівчину, а інші в подиві від її двозначного знімка. Фанати не можуть зрозуміти, навіщо дівчині довелося розстібати халат під час обнімашек з собакою.

«Я сумніваюся в цьому», «Добре, ти прекрасна Емілі, але що все це означає?», «Мої кішки теж», «Я б не став», «Добре, Емілі, але зупинись, будь ласка, ми на карантині і не хочемо сходити з розуму», «Я хочу бути твоєю собакою», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що модель і раніше публікувала фото зі своєю собакою.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі поділилася знімком в одному розстебнутому халаті, оголивши свої пружні груди. Бюстгальтер лише частково приховував гідні форми моделі.

Нагадаємо, що Ратаковскі затягнула свою божественну красу тугою тканиною: "Краще не буває".

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ратаковскі без сорому влаштувала гарячі ігри у ванній: піна нічого не приховала.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковскі скинула весь одяг і вийшла на балкон: від цього фото зносить дах.