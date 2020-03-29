Емілі Ратаковски розбурхала мережа черговим пікантним знімком

Відома 28-річна модель і актриса з США Емілі Ратаковски обожнює демонструвати своє ідеальне тіло в дуже сміливих і провокаційних нарядах, а іноді і без них. Нове фото, яке знаменитість за традицією розмістила в Instagram саме таке, передає Politeka

На ньому спокуслива модель попозувала повністю оголеною на балконі своєї квартири. Ратаковски кокетливо сховалася за штори, прикривши руками груди.

«Сонце засвітило крізь наші штори насамперед вранці минулого тижня», - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники в захваті, маса компліментів. Всього за годину сміливе фото набрало майже півмільйона лайків.

До цього ми писали, що Емілі Ратаковськи не тільки популярна модель, але також соціальна активістка і феміністка. Дівчина підтримує акції за права жінок і ділиться своїми поглядами з 23 мільйонами абонентів в Instagram. А тепер і випускає одяг, яка підійде будь-якій жінці.

Кожен її знімок виходить відвертим і захоплюючим, адже красуня не боїться показати свої форми у всій красі, тому не дивно, що кожне її фото отримує безліч захоплених відгуків.

Як відомо, Емілі Ратаковски є затребуваною моделлю і актрисою, володаркою титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона народилася 7 червня 1991 року в Лондоні. Хоч батьки моделі і американці, але в її жилах тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.

Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковски опинилася в ліжку з цим звіром.

Також Politeka писала, що Ратаковски не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.