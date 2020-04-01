Популярная модель Эмили Ратаковски удивила фанатов странным снимком

Свежее фото со своим домашним питомцем звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото девушка лежит на полу обняв своего огромного пса. Снимок был бы весьма милым, если бы не одно «но» - модель расстегнула свой халат, оголив живот и чуть не засветив грудь. Таким образом, на фото она лежит полуобнаженная.

«Он так устал от прижиманий», - подписала Ратаковски фото.

За день фото звезды оценили более 1,4 миллиона раз. Поклонники разделились на два лагеря – одни хвалят девушку, а другие в недоумении от ее двусмысленного снимка. Фанаты не могут понять, зачем девушке пришлось расстегивать халат во время обнимашек с собакой.

«Я сомневаюсь в этом», «Хорошо, ты прекрасная Эмили, но что все это значит?», «Мои кошки тоже», «Я бы не стал», «Хорошо, Эмили, но остановись, пожалуйста, мы на карантине и не хотим сходить с ума», «Я хочу быть твоей собакой», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что модель и раньше публиковала фото со своей собакой.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски поделилась снимком в одном расстегнутом халате, оголив свою упругую грудь. Бюстгальтер лишь частично скрывал достойные формы модели.

Напомним, что Ратаковски затянула свою божественную красоту тугой тканью: "Прекрасней не бывает".

Как сообщала Politeka, раздетая Ратаковски без стыда устроила горячие игры в ванной: пена ничего не скрыла.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски сбросила всю одежду и вышла на балкон: от этого фото сносит крышу.