Відома модель Емілі Ратаковски показала нове гаряче фото в Instagram

На фото Емілі позує у ванній зовсім без одягу. Поруч з нею сидить якийсь невідомий чоловік, теж без одягу. Пара прикрила свої пікантні місця піною, щоб нічого не було видно. В руках вони тримали якийсь напій в жерстяній банці. На тлі можна побачити скляну стіну, плитку і душ. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Карантинна інспекція", - підписала фото Ратаковски.

Фанати встигли поставити поставити понад 250 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких хвалили фотографію і зовнішні дані моделі.

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковски розбурхала мережа черговим пікантним знімком.

На ньому спокуслива модель попозувала повністю оголеною на балконі своєї квартири. Ратаковски кокетливо сховалася за штори, прикривши руками груди.

«Сонце засвітило крізь наші штори насамперед вранці минулого тижня», - йдеться у підписі до світлини.

Повідомлялося, що відома модель Емілі Ратаковски показала спокусливий кадр, від якого перехоплює подих.

На новій фотографії красуня-брюнетка позує в яскравому топі червоного відтінку, який оголює її спину, руки і праве плече. Топ нагадує навіть не одяг, а просто смужку з широкої тканини. Великі, виразні очі Емілі підкреслила стрілками і тінями, а губи червоною помадою. Родзинкою образу стало тату з рослинним орнаментом, який привніс в ефектний цибулю знаменитості зухвалу нотку.

Нагадаємо, зухвала Ратаковски засвітила пружні опуклості в одному халаті

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А ще Politeka писала, що повністю роздягнена Ратаковски понежилась в ліжку і зняла все на камеру



