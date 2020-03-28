Популярна модель Емілі Ратаковскі вразила сміливим образом



Як передає Politeka.net, модель Емілі Ратаковскі прославилася завдяки своєму особистому блогу в Instagram. У блозі вона часто публікує занадто відверті кадри, на яких демонструє бездоганну фігуру і яскраві спокусливі образи.



На цей раз спокуслива модель і актриса з'явилася на кадрі в одному розстебнутому халаті, оголивши свою пружні груди. Бюстгальтер лише частково приховував гідні форми Емілі. Під час невеликого відео в сторіс вона зазначила, що на ній мінімум макіяжу і запропонувала шанувальникам оцінити такий спосіб.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі розбурхала спокусливим фото з волохатим другом в ліжку.

Красуня сиділа на білосніжних простирадлах повністю гола, прикриваючись куточком ковдри.

На передньому плані був великий волохатий пес породи, схожою на німецьку вівчарку. Велике вухо собаки якраз закрило груди Ратаковскі на фото.

Модель з'явилася без макіяжу і з розпатланим волоссям, адже вона фотографувалася вранці.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі є затребуваною моделлю і актрисою, володаркою титулу "найбажаніша жінка планети-2014". Вона народилася 7 червня 1991 року в Лондоні. Хоч батьки моделі і американці, але в її жилах тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Нагадаємо, Ратаковскі похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.

Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковскі опинилася в ліжку з цим звіром.

Також Politeka писала, що Ратаковскі не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.