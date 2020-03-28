Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, опублікувала фото зі своїм псом Коломбо
Артистка показала архівне фото, на якому прогулюється по вулиці, пише Politeka.net.
Зірка натягнула на себе сукню з глибоким декольте Наряд виділив пишні форми знаменитості. Її пружні груди піднялася, а тканина плаття натягнулася.
Також потрібно відзначити тонку талію і красиві стегна зірки. Плаття було натягнуто так, що було видно і живіт Емілі: "Краще не буває".
Красуня була в білому спортивному взутті, її образ доповнили великі окуляри і навушники, а також маленька сумочка. Модель вела собаку на повідку, при цьому дивлячись на асфальт.
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В пості Ратаковськи зізналася, що мріє вийти на вулицю, по якій гуляла з улюбленцем.
За сім годин пост актриси зібрав понад 500 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі завалили модель компліментами за фігуру і підтримали її в неважку хвилину.
Варто відзначити, що зараз у багатьох країнах введено карантин через коронавірус. Люди, в тому числі і зірки, знаходяться вдома, щоб не поширювати хворобу.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця.
Модель стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленькі груди руками.
Дівчина не посміхалася, а лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала сториз, на якому позувала оголеною в обнімку з коханим. Чоловік відвернувся і його обличчя не видно, ймовірно, він спав.
Нагадаємо, Ратаковски роздяглася і пограла принадами на камеру.
Як повідомляла Politeka, пекуча Ратаковски прямо в ліжку показала, чим займається на карантині.
Також Politeka писала, що Ратаковски показала бездоганну фігуру в гарячому танці: "розбурхує свідомість".