Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, опублікувала фото зі своїм псом Коломбо

Артистка показала архівне фото, на якому прогулюється по вулиці, пише Politeka.net.

Зірка натягнула на себе сукню з глибоким декольте Наряд виділив пишні форми знаменитості. Її пружні груди піднялася, а тканина плаття натягнулася.

Також потрібно відзначити тонку талію і красиві стегна зірки. Плаття було натягнуто так, що було видно і живіт Емілі: "Краще не буває".

Красуня була в білому спортивному взутті, її образ доповнили великі окуляри і навушники, а також маленька сумочка. Модель вела собаку на повідку, при цьому дивлячись на асфальт.

В пості Ратаковськи зізналася, що мріє вийти на вулицю, по якій гуляла з улюбленцем.

За сім годин пост актриси зібрав понад 500 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі завалили модель компліментами за фігуру і підтримали її в неважку хвилину.

Варто відзначити, що зараз у багатьох країнах введено карантин через коронавірус. Люди, в тому числі і зірки, знаходяться вдома, щоб не поширювати хворобу.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала без верху одягу і навіть без білизни, але вирішила приховати інтимні місця.

Модель стояла в півоберта до фотографа, прикривши немаленькі груди руками.

Дівчина не посміхалася, а лише не відводила погляду від фотографа і трохи витягла пухкі губи в блиску.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала сториз, на якому позувала оголеною в обнімку з коханим. Чоловік відвернувся і його обличчя не видно, ймовірно, він спав.

Нагадаємо, Ратаковски роздяглася і пограла принадами на камеру.

Як повідомляла Politeka, пекуча Ратаковски прямо в ліжку показала, чим займається на карантині.

Також Politeka писала, що Ратаковски показала бездоганну фігуру в гарячому танці: "розбурхує свідомість".