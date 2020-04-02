Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян опублікувала фото зі своїми подругами

Знаменитість порадувала знімком в Instagram своїх шанувальників, пише Politeka.net. На фото зірка з'явилася з подругами, залучаючи увагу своєю красою. Знаменитість притулилася до однієї з подружок і фото вийшло ідеальним, можна сказати: "Тут дуже гаряче".

Кім позувала в сукні шоколадно-білих кольорів. Наряд не мав глибокого декольте, але при цьому відмінно підкреслив тонку талію знаменитості, а також пишні стегна.

Кардашьян розпустила довге хвилясте волосся і подивилася в камеру. Зірка посміхалася, на її обличчі був макіяж в її стилі: пишні вії і глянсові губи коричневого відтінку.

Кім розкрила широкі очі й дивилася в камеру. Виглядала вона просто розкішно.

"Завжди", - коротко підписала знімок знаменитість.

За чотири години пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян одягла білизну власного бренду. Зокрема, на ній красувалися лосини, які підкреслили її п'яту точку. Дана білизна коригує фігуру. Вона не тільки виділяє красиві форми, але тягне їх і підіймає.

Макіяж Кім такий же, як завжди: блискучі губи і пишні вії.

В пості зірка написала, що почався розпродаж стягуючої білизни та запропонувала купити всім бажаючим.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в спокусливому чорному купальнику з розрізами з боків.

Вона лежала, прогнувшись у жаркій позі, демонструючи підписникам свої знамениті форми у всій красі.

Фанати не могли відкрито написати коментарі Кім, адже гарячим знімком пишнотіла красуня поділилася в своєму Instagram-Storie. Однак подібні та інші фото знаменитості завжди набирають сотні тисяч лайків і багато компліментів.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

А ще Politeka писала, что Кім Кардашьян в латексі померилась соковитими формами з безсоромної сестричкою: подвійне задоволення.

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