Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян опубликовала фото со своими подругами

Знаменитость порадовала снимком в Инстаграм своих поклонников, пишет Politeka.net. На фото звезда предстала с подругами, привлекая внимание своей красотой. Знаменитость прижалась к одной из подружек и фото получилось идеальным, можно сказать: "Здесь очень горячо".

Ким позировала в платье шоколадно-белых цветов. Наряд не имел глубокого декольте, но при этом отлично подчеркнул тонкую талию знаменитости, а также пышные бедра.

Кардашьян распустила длинные волнистые волосы и посмотрела в камеру. Звезда улыбалась, на ее лице был макияж в ее стиле: пышные ресницы и глянцевые губы коричневого оттенка.

Ким раскрыла широкие глаза и смотрела в камеру. Выглядела она просто роскошно.

"Всегда", - кратко подписала снимок знаменитость.

За четыре часа пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Ким Кардашьян надела белье собственного бренда. В частности, на ней красовались лосины, подчеркнувшие ее пятую точку. Данное белье корректирует фигуру. Оно не только выделяет красивые формы, но утягивает их и поднимает.

Макияж Ким такой же, как всегда: блестящие губы и пышные ресницы.

В посте звезда написала, что началась распродажа утягивающего белья и предложила купить всем желающим.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в соблазнительном черном купальнике с разрезами по бокам.

Она лежала, прогнувшись в жаркой позе, демонстрируя подписчикам свои знаменитые формы во всей красе.

Фанаты не могли открыто написать комментарии Ким, ведь горячим снимком пышнотелая красотка поделилась в своем Instagram-Storie. Однако подобные и другие фото знаменитости всегда набирают сотни тысяч лайков и много комплиментов.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».