Популярна модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новим гарячим знімком в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує напівсидячи на дивані, тримаючи в руках содову. При цьому форми зірки прикриває крихітний купальник. Доповнює образ Рэтчфорд капелюх і кілька браслетів.

Звернемо увагу, що фото модель розмістила у себе в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

До цього повідомлялося, що модель Ебігейл Речфорд, яка прославилася своїми пишними формами практично на весь світ, постала перед передплатниками в Instagram в одній спідній білизні.

Зірка зробила спокусливе селфи, посвітивши самими солодкими місцями.

Модель з'явилася в мереживній ліфчику з бретельками на грудях. Скромний виріз на білизну надав образу ще більшої пікантності.

Груди Ебі випирає так, що здається цей ліфчик не здатний утримати її і зараз вона вирветься назовні.

Відвертий образ доповнили золоті ланцюжки з кулонами на шиї.

Ебі підняла руку і приклала її до голови. Модель дивилася в камеру з-під пишних вій і прочинила блискучі пухкі губи. Образ красуні заворожує.

Нагадаємо, що горчая Ебі Речфорд виставила напоказ все соковите: від цього серце частіше заб'ється.

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