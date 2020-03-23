Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым пикантным снимком в одном бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Следуй за Эбигейл Рэтчфорд», - коротко сказано в подписи.
Уточним, что на фотографии видно саму модель в микроскопическом, как для ее форм, красном бикини. Однако поклонники звезды остались безмолвны – снимок был выброшен в Сторис.
До этого мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд показалась перед фанатами в пикантном наряде.. Звезда сети покрасовалась в темном и частично кружевном полупрозрачном белье с подвязками.
«Жесть!»: поезд с зараженными прибыл в Киев, никого не выпускают, кадры от очевидцев
Джоли, Шейк, Миддлтон и другие знаменитости, которые изменили внешность: "не узнать", топ фото
Украинская Кардашьян до неприличия спустила штаны и показала лишнее: фото не для слабаков
Курс валют после выходных резко изменится, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с долларом
За снимке со сториз фигуристая Рэтчфорд повернулась к объективу спиной и тем самы продемонстрировала на камеру свою объемную "пятую точку". Изящные кружева и ровные пояски-вставки темного белья выгодно подчеркнули все прелести оголенного тела знаменитости.
Кроме того, артистка позировала в светлых чулках и пронзительно смотрела в объектив, повернув голову, она также будто обняла себя руками.
Отметим, что прокомментировать фото инстамодели у ее поклонников на сей раз не было возможности, но ранее под такими же жаркими, как фото сегодня постами пышногрудой красавицы они неоднократно отмечали: Эби - идеал женственности и красоты, но иногда напрочь забывает о приличии.
Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.