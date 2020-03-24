Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала серию горячих кадров в Инстаграм

На фото Эби позирует в одном белье. Волосы Рэтчфорд оставила распущенными. На первом фото она присела на край стола и соблазнительно руку положила себе на шею, а на второй - просто стояла. На третьем кадре модель взялась руками за живот и талию, а на четвертом - подняла руки выше головы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 165 тысяч лайков и написали множество комментариев. В них они голосовали за лучшее фото и писали множество хвалебных комментариев, отмечая прекрасные формы и фигуру модели.

Ранее мы сообщали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым пикантным снимком в одном бикини.

«Следуй за Эбигейл Рэтчфорд», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии видно саму модель в микроскопическом, как для ее форм, красном бикини. Однако поклонники звезды остались безмолвны – снимок был выброшен в Сторис.

До этого мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд показалась перед фанатами в пикантном наряде.. Звезда сети покрасовалась в темном и частично кружевном полупрозрачном белье с подвязками.

Сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком в мини-белье.

«Ух, малышка, ты прекрасна», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бомба!», «чистое наслаждение», «вот это изгибы!», «невероятная! Обожаю такие кадры», «сочно, нет слов», - пишут они.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд в прозрачном боди застыла в неприличной позе

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