Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала серию горячих кадров в Инстаграм
На фото Эби позирует в одном белье. Волосы Рэтчфорд оставила распущенными. На первом фото она присела на край стола и соблазнительно руку положила себе на шею, а на второй - просто стояла. На третьем кадре модель взялась руками за живот и талию, а на четвертом - подняла руки выше головы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить более 165 тысяч лайков и написали множество комментариев. В них они голосовали за лучшее фото и писали множество хвалебных комментариев, отмечая прекрасные формы и фигуру модели.
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Ранее мы сообщали, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым пикантным снимком в одном бикини.
«Следуй за Эбигейл Рэтчфорд», - коротко сказано в подписи.
Уточним, что на фотографии видно саму модель в микроскопическом, как для ее форм, красном бикини. Однако поклонники звезды остались безмолвны – снимок был выброшен в Сторис.
До этого мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд показалась перед фанатами в пикантном наряде.. Звезда сети покрасовалась в темном и частично кружевном полупрозрачном белье с подвязками.
Сообщалось, что модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком в мини-белье.
«Ух, малышка, ты прекрасна», - коротко говорится в подписи.
На опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Бомба!», «чистое наслаждение», «вот это изгибы!», «невероятная! Обожаю такие кадры», «сочно, нет слов», - пишут они.
Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд в прозрачном боди застыла в неприличной позе
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