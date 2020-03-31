Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників гарячими кадрами в облягаючому спортивному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в облягаючому топі і закликає фанатів тренуватися з нею вранці. Крім того, дівчина зізналася, що цінує кожного свого шанувальники і анонсувала конкурс, в рамках якого роздасть двом людям по сто доларів.

Шанувальники Чері були в захваті від неймовірних форм кумира.

«вау, які кулі», «ось це кайф!», «ти справжня красуня! І тіло красиве», «вау, яке в тебе тіло – бомба», «вогонь», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері часто радує шанувальників фото, на яких демонструє соковиті форми.

Так, красуня опублікувала Сториз в Instagram, де блиснула розкішною фігурою.

На відвертому знімку Ана Чері стоїть спиною до фотографа, трохи повернувши до нього обличчя. На дівчині були тонкі трусики-бікіні, які дозволили розглянути пружні сідниці.

Напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.

Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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