Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників гарячими кадрами в облягаючому спортивному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує в облягаючому топі і закликає фанатів тренуватися з нею вранці. Крім того, дівчина зізналася, що цінує кожного свого шанувальники і анонсувала конкурс, в рамках якого роздасть двом людям по сто доларів.
Шанувальники Чері були в захваті від неймовірних форм кумира.
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«вау, які кулі», «ось це кайф!», «ти справжня красуня! І тіло красиве», «вау, яке в тебе тіло – бомба», «вогонь», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, Ана Чері часто радує шанувальників фото, на яких демонструє соковиті форми.
Так, красуня опублікувала Сториз в Instagram, де блиснула розкішною фігурою.
На відвертому знімку Ана Чері стоїть спиною до фотографа, трохи повернувши до нього обличчя. На дівчині були тонкі трусики-бікіні, які дозволили розглянути пружні сідниці.
Напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.
Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.
Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.
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