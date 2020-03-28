Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ 

Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новые снимки красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Данный пост был особенным - модель 27 марта отметила свой 25 день рождения.

"С днем рождения меня! И я хотел бы сказать, пошла ты, Корона !! Спасибо за всю поддержку. Я люблю вас, ребята, всегда. 25.", - сообщила она.

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Ну и, как обычно, опубликовала серию соблазнительных снимков.

Деми во всей красе продемонстрировала свое тело. 

Но особое внимание привлекло фото, на котором она оголила свою грудь.

К сожалению поклонников, она все таки прикрыла рукой запретное место, показав (наверное коронавирусу) неприличный жест.

Не так давно, модель опубликовала снимок, на котором позировала в  удивительно миниатюрном платье. Оно было явно не под стать ошеломительным формам модели.

Отсутствие бюстгальтера также сказалось на пикантности фото - неприличного размера грудь едва не вырвалась на свободу.

Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 25-летней девушки, заваливая ее комплиментами.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

  Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.

 

 


 

 