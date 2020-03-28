Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ
Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.
Как сообщает Politeka.net, новые снимки красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.
Данный пост был особенным - модель 27 марта отметила свой 25 день рождения.
"С днем рождения меня! И я хотел бы сказать, пошла ты, Корона !! Спасибо за всю поддержку. Я люблю вас, ребята, всегда. 25.", - сообщила она.
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Ну и, как обычно, опубликовала серию соблазнительных снимков.
Деми во всей красе продемонстрировала свое тело.
Но особое внимание привлекло фото, на котором она оголила свою грудь.
К сожалению поклонников, она все таки прикрыла рукой запретное место, показав (наверное коронавирусу) неприличный жест.
Не так давно, модель опубликовала снимок, на котором позировала в удивительно миниатюрном платье. Оно было явно не под стать ошеломительным формам модели.
Отсутствие бюстгальтера также сказалось на пикантности фото - неприличного размера грудь едва не вырвалась на свободу.
Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 25-летней девушки, заваливая ее комплиментами.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
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