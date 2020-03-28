Популярная модель Эмили Ратаковски поразила смелым образом



Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.



На этот раз соблазнительная модель и актриса предстала на кадре в одном расстегнутом халате, оголив свою упругую грудь. Бюстгальтер лишь частично скрывал достойные формы Эмили. Во время небольшого видео в сторис она отметила, что на ней минимум макияжа и предложила поклонникам оценить такой образ.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски взбудоражила соблазнительным фото с мохнатым другом в постели.

Красотка сидела на белоснежных простынях полностью голая, прикрываясь уголком одеяла.

На переднем плане был мохнатый большой пес породы, похожей на немецкую овчарку. Большое ухо собаки как раз закрыло грудь Ратаковски на фото.

Модель предстала без макияжа и с растрепанными волосами, ведь фотографировалась она утром.

Напомним, Эмили Ратаковски является востребованной моделью и актрисой, обладательницей титула "Самая желанная женщина планеты-2014". Она родилась 7 июня 1991 года в Лондоне. Хоть родители модели и американцы, но в ее жилах течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Напомним, Ратаковски похвасталась безупречным телом в короткой майке.

Как сообщала Politeka, растрепанная красотка Ратаковски оказалась в постели с настоящим зверем.

Также Politeka писала, что Ратаковски не смогла скрыть свои формы в малюсеньком топике.