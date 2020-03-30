Известная модель Эмили Ратаковски показала новое горячее фото в Инстаграм

На фото Эмили позирует в ванной совсем без одежды. Рядом с ней сидит какой-то неизвестный мужчина, тоже без одежды. Пара прикрыла свои пикантные места пеной, чтобы ничего не было видно. В руках они держали какой-то напиток в жестяной банке. На фоне можно увидеть стеклянную стену, плитку и душ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Карантинная инспекция", - подписала фото Ратаковски.

Фанаты успели поставить поставить более 250 тысяч лайков и написали множество комментариев, в которых хвалили фотографию и внешние данные модели.

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски взбудоражила сеть очередным пикантным снимком.

На нем соблазнительная модель попозировала полностью обнаженной на балконе своей квартиры. Ратаковски кокетливо спряталась за шторы, прикрыв руками грудь.

«Солнце засветило сквозь наши шторы первым делом утром на прошлой неделе», - говорится в подписи к снимку.

Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски показала соблазнительный кадр, от которого перехватывает дыхание.

На новой фотографии красавица-брюнетка позирует в ярком топе красного оттенка, который оголяет ее спину, руки и правое плечо. Топ напоминает даже не одежду, а просто полоску из широкой ткани. Большие, выразительные глаза Эмили подчеркнула стрелками и тенями, а губы - красной помадой. Изюминкой образа стало тату с растительным орнаментом, который привнес в эффектный лук знаменитости дерзкую нотку.

Напомним, дерзкая Ратаковски засветила упругие выпуклости в одном халате

Также Politeka сообщала, что Ратаковски затянула свою божественную красоту тугой тканью

А еще Politeka писала, что полностью раздетая Ратаковски понежилась в постели и сняла все на камеру



