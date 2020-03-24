Известная модель Эмили Ратаковски показала новое горячее фото в Инстаграм

Эмили позировала в этот раз в нижнем белье черного цвета и топике. Она стояла возле кресла боком, что дало возможрность оценить ее упругую пятую точку. Волосы в этот раз девушка оставила распущенными. На фоне можно увидеть стол и стену с картинами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я полностью забыла об этой фотографии на моем старом лофте в DTLA. Какие это были сумасшедшие два с половиной года", - написала Эмили под кадром.

Фанаты поставили за два часа почти миллион лайков и написали множество комментариев. Пользователи хвалили идеальную фигуру модели, а также восхищались ее внешностью.

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски покрасовалась идеальным прессом перед зеркалом.

28-летняя знаменитость даже на карантине не забывает о своих поклонниках и постоянно радует их новым контентом в своем Инстаграм.

Так, Ратаковски поделилась коротким домашнем видео, на котором она «чокается» кружкой с собственным отражением в зеркале. Вместо традиционных изысканных нарядов модель одета в простой костюм из укороченного свитшота и свободных штанов. При этом короткая кофта полностью открывает плоский животик красотки, демонстрируя ее накачанный пресс. Кроме того, на голове у Эмили завязано полотенце.

Сообщалось, что популярная модель Эмили Ратаковски, показала смелое фото.

На это раз она поделилась снимков в компании своих любимых мужчин - пса Коломбо и мужа Себастьяна.

Вполне обычной семейной фотографии Эмили решила добавить пикантности, соблазнительно приспустив штаны. Фанаты успели поставить более 500 тысяч лайков и написали множество комментариев.

Напомним, Ратаковски разделась и поиграла прелестями на камеру

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