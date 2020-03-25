Топ-модель Эмили Ратаковски некогда блистала на показах бельевых шоу Victoria’s Secret, а теперь создает личные брэнды и снимается в кино. Артистка очень занята, но в ее плотный график - как и в графики многих знаменитостей - внес свои коррективы карантин из-за коронавируса

Сейчас звезда больше проводит время дома и в компании своего супруга Себастьяна Беар-МакКларда. Так в своих сториз в Инста манекенщица показала как отдыхает с супругом... в постели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram кареглазой артистки.

На кадрах Эм раздета, некоторые ее поклонники стали писать под последними постами артистки предположения, что в своих интимных сториз та позирует вовсе голой, и обнимает своего любимого. Себ отвернулся и его лица не видно, вероятно, он спал. Ратаковски же примудрилась заснять такой личный семейный ритуал на камеру и прихвастнуть им в популярной вышеупомянутой соцсети.

Ранее Ратаковски позировала рядом с красавицей-коллегой и они обе были при этом в темном кружевном белье. Прокомментировать фото у поклонников звезды сети, ТВ и большого экрана не было возможности, но ранее они отличились просто невероятным количеством хвалебных комментариев в адрес Эм: пишут, что она красавица, "дьяволица", роскошная крошка и тому подобное.

Ранее звезда порадовала поклонников фото со своим любимым псом Коломбо. На снимках артистка позирует с щенком. Малыш устроился у нее на руках.

При этом Ратаковски была в бежевой куртке и обтягивающих черных лосинах.

На других фото Коломбо предстал уже повзрослевшим. Так, на одном из кадров Эмили находится на белой постели, а пес запрыгнул к ней на руки будто щенок. Собака смотрела в камеру, позируя с любимой хозяйкой.

Напомним, ранее Эм предстала в нижнем белье черного цвета и топике. Она стояла возле кресла боком, что дало возможрность оценить ее упругую пятую точку. Волосы в этот раз девушка оставила распущенными. На фоне можно увидеть стол и стену с картинами.

"Я полностью забыла об этой фотографии на моем старом лофте в DTLA. Какие это были сумасшедшие два с половиной года", - написала Эмили под кадром.

Фанаты поставили за два часа почти миллион лайков и написали множество комментариев. Пользователи хвалили идеальную фигуру модели, а также восхищались ее внешностью.

Напомним, Ратаковски разделась и поиграла прелестями на камеру.

Как сообщала Politeka, жгучая Ратаковски прямо в кровати показала, чем занимается на карантине.

Также Politeka писала, что Ратаковски показала безупречную фигуру в горячем танце: "будоражит сознание".