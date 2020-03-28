Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, опубликовала фото со своим псом Коломбо

Артистка показала архивное фото, на котором прогуливается по улице, пишет Politeka.net.

Звезда натянула на себя платье с глубоким декольте Наряд выделил пышные формы знаменитости. Ее упругая грудь поднялась, а ткань платья натянулась.

Также нужно отметить тонкую талию и красивые бедра звезды. Платье было натянуто так, что был виден и живот Эмили: "Прекрасней не бывает".

Красотка шла в белой спортивной обуви, ее образ дополнили крупные очки и наушники, а также маленькая сумочка. Модель вела собаку на поводке, при этом смотря на асфальт.

В посте Ратаковски призналась, что мечтает выйти на улицу, по которой гуляла с любимцем.

За семь часов пост актрисы собрал более 500 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили модель комплиментами за фигуру и поддержали ее в нетрудную минуту.

Стоит отметить, что сейчас во вмногих странах введен карантин из-за коронавируса. Люди, в том числе и звезды, находятся по домама, чтобы не распространять болезнь.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала без верха одежды и даже без белья, но решила скрыть интимные места.

Модель стояла в полоборота к фотографу, прикрыв немаленькую грудь руками.

Девушка не улыбалась, а лишь не отводила взгляда от фотографа и немного вытянула пухлые губы в блеске.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала сториз, на котором позировала обнаженной в обнимку с любимым. Мужчина отвернулся и его лица не видно, вероятно, он спал.

Напомним, Ратаковски разделась и поиграла прелестями на камеру.

Как сообщала Politeka, жгучая Ратаковски прямо в кровати показала, чем занимается на карантине.

Также Politeka писала, что Ратаковски показала безупречную фигуру в горячем танце: "будоражит сознание".