Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала фанатів новим пікантним знімком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, дівчина позує в облягаючому білій кофті і штанях на курорті Буковель. Як можна помітити, Омович без білизни, оскільки з-під кофти визирає пірсинг на сосках.
Проте своїх шанувальників зірка вирішила залишити без можливості що-небудь сказати – фотографію Омович розмістила у себе в Сторіс.
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До цього ми писали, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, з'явилася на вулиці в спокусливому образі.
Красуня ніколи не втрачає нагоди похвалитися фігурою і цей раз не став винятком.
Модель позувала посеред вулиці в білому короткому топі, який підкреслив її пишні груди і тонку талію. Неозброєним оком помітний пружний, рельєфний прес зірки з сережкою у пупку.
Молочні залози так і випирають з білої тканини, ймовірно, модель забула надіти під нього білизну.
Зверху Олена одягла червону кофту на блискавці. Її штани в колір були трохи приспущені, з-за чого засвітилася татуювання.
Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".
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