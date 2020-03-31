Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала фанатів новим пікантним знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в облягаючому білій кофті і штанях на курорті Буковель. Як можна помітити, Омович без білизни, оскільки з-під кофти визирає пірсинг на сосках.

Проте своїх шанувальників зірка вирішила залишити без можливості що-небудь сказати – фотографію Омович розмістила у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, з'явилася на вулиці в спокусливому образі.

Красуня ніколи не втрачає нагоди похвалитися фігурою і цей раз не став винятком.

Модель позувала посеред вулиці в білому короткому топі, який підкреслив її пишні груди і тонку талію. Неозброєним оком помітний пружний, рельєфний прес зірки з сережкою у пупку.

Молочні залози так і випирають з білої тканини, ймовірно, модель забула надіти під нього білизну.

Зверху Олена одягла червону кофту на блискавці. Її штани в колір були трохи приспущені, з-за чого засвітилася татуювання.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

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