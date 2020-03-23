Модель показала, за что ее полюбили мужчины

Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошные формы в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович позирует в спортивном наряде, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Как можно заметить, девушка решила сниматься в фотосессии без белья. Дополняет образ элегантная цепочка.

Кроме самого спортивного костюма, формы девушки прикрывает спортивнее боди в цвет. Однако поклонники Омович остались без возможности что-либо сказать – снимок был опубликован в Сторис.

До этого мы писали, что Алена Омович, которую сравнивают с известной американской блогершей и бизнесвуман Ким Кардашьян, показала очередные откровенные фото на странице своего магазина. Покупетели разнесли модель в пух и прах.

На опубликованных фото украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы. Так, на фото они не столько демонстрируют платья, сколько свое декольте, ноги и прочие прелести и интимные места, которые стоило бы прикрыть.

Пользователи сети сильно раскритиковали внешность Омович и то, как она снимается в рекламе одежде.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"

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