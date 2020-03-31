Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала фанатов новым пикантным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в облегающей белой кофте и штанах на курорте Буковель. Как можно заметить, Омович без белья, поскольку из-под кофты выглядывает пирсинг на сосках.

Однако своих поклонников звезда решила оставить без возможности что-либо сказать – фотографию Омович разместила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала на улице в соблазнительном образе.

Красотка никогда не упускает момента похвастаться фигурой и этот раз не стал исключением.

Модель позировала посреди улице в белом коротком топе, который подчеркнул ее пышную грудь и тонкую талию. Невооруженным взглядом заметен упругий, рельефный пресс звезды с сережкой в пупке.

Молочные железы так и выпирают из белой ткани, вероятно, модель забыла надеть под него белье.

Сверху Алена надела красную кофту на молнии. Ее брюки в цвет были немного приспущены, из-за чего засветилась татуировку.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

Также Politeka писала, что Омович приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе: «Хищница!».