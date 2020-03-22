Известная украинская модель Алена Омович, которую называют "украинской Кардашьян", показала новый кадр в Инстаграм

На фото Омович позирует в в одних трусиках. Она сидит спиной к камере и прикрыла свою грудь руками. Рядом на кровати лежат пиццы, сладости, джойстик, туалетная бумага и чьи-то ноги. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А как проходит Ваш Карантин? Все туалетной бумагой запаслись?", - написала Алена

Фанаты успели написать несколько комментариев под кадром:

"Так же, но с другим шоколадом", "Бумага не нужна))) Есть другой план спасения", "То чувство,когда показалось,что торшер в углу - это длинный рулон туалетки на подставке...", "Все нрав,кроме бумаги, портит эстетику!, "Отличный сериал для карантина".

Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, позировала практически не прикрыв свою грудь.

Так звезда сети на представленных новых кадрах уперлась в стену, пронзительно смотрит в объектив камеры и при этом позировала в штанах с низкой талией, кофте и топике. Самое примечательное, что на парочке фотографий Алена решила тот самый топик немного, вероятно, подвернуть и тем самым засветила свою объемную грудь.

Сообщалось, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников снимком с отдыха.

«Тольятти», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Омович позирует в прозрачном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Также можно заметить, что девушка заказала коктейль, который ей подали прямо в кокосе.

Однако поклонников Омович решила лишить возможности что-либо сказать – снимок был выброшен в Сторис.

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