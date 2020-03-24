Украинская модель Алена Омович покрасовалась перед зеркалом в новом дерзком образе

Звезда украинского сегмента Инстаграм Алена Омович благодаря своей неординарной внешности и откровенным образам прославилась, как «украинская Кардашьян». Девушка даже на карантине не забывает о своих подписчиках и продолжает радовать их новыми соблазнительными кадрами на своей страничке.

Как сообщает Politeka, на этот раз Алена решила примерить на себя образ соблазнительной рокерши. Так, в ее разделе Сториз появилось несколько соответствующих видео. На первом девушка позирует перед зеркалом в облегающих черных штанах и оригинальном топе в виде широких завязок на груди. Ее образ дополняют дерзкие перчатки без пальцев. Девушка соблазнительно крутится перед зеркалом, демонстрируя зрителям все достоинства своей фигуры.

На следующем видео Омович решила добавить своему образу немного брутальности и накинула сверху черную кожаную куртку. Модель показала себя со всех сторон, чтобы все увидели, как ей идет «косуха».

Напомним, до этого мы писали о том, что Омович покрасовалась на камеру без бюстгалтера и в еле заметных трусиках на новом снимке в своем Инстаграм. На фото Омович позирует в светлых трусиках, а свою объемную грудь звезда сети прикрыла руками.

Кадры, где модель позирует практически голой она решила "приурочить" нынешнему карантину, мол, "вы только послушайте, как какие успокаивающие звуки дождя...". При всем при этом Алена была в тропиках, вероятнее всего, отдыхала на каком-то курорте ранее. Ее волосы были слегка влажными, артистка крутилась на камеру туда-сюда с несколько надменным выражением лица.

Поклонники звезды сети нахваливают ее красоту - пишут о том, что "такие виды никогда не надоедают", а также, что Омович "горячая штучка", "соблазнительная красотка" и тому подобное.

Напомним, украинская Кардашьян приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян полностью разделась и еле прикрыла своих "близняшек" руками.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила.