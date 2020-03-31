Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним знімком з відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Просто намагаюся пробитися крізь цю тривогу. Позитивна енергія для вас!», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чері позує в мереживній білизні, розставивши при цьому ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Красуня», «богиня!», «ось це бомби», «просто найкраща», «неймовірний вигляд», «вау, як гаряче», «ідеальний вигляд!», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері розбурхала мережа ідеальним тілом у відвертому вбранні.

Популярна американська Інста-діва навіть у розпал епідемії підступного коронавіруса не перестає радувати своїх шанувальників по всьому світу гарячими кадрами, на яких демонструє свої вражаючі обсяги.

Красуня розмістила новий досить спокусливий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На ньому вона позує біля вікна у вбранні в сітку і ременях.

Такий відвертий наряд, який складно назвати одягом, ідеально підкреслює пружні форми моделі.

Звернемо увагу, що знімок Чері розмістила в розділі «Сториз», тому її шанувальники були позбавлені можливості прокоментувати побачене.

Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері не встежила за крихітним бікіні і засвітила зайве.