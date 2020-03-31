Фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним знімком з відпочинку за кордоном
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Просто намагаюся пробитися крізь цю тривогу. Позитивна енергія для вас!», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Чері позує в мереживній білизні, розставивши при цьому ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Красуня», «богиня!», «ось це бомби», «просто найкраща», «неймовірний вигляд», «вау, як гаряче», «ідеальний вигляд!», - пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що фітнес-модель Ана Чері розбурхала мережа ідеальним тілом у відвертому вбранні.
Популярна американська Інста-діва навіть у розпал епідемії підступного коронавіруса не перестає радувати своїх шанувальників по всьому світу гарячими кадрами, на яких демонструє свої вражаючі обсяги.
Красуня розмістила новий досить спокусливий знімок на своїй сторінці в Instagram.
На ньому вона позує біля вікна у вбранні в сітку і ременях.
Такий відвертий наряд, який складно назвати одягом, ідеально підкреслює пружні форми моделі.
Звернемо увагу, що знімок Чері розмістила в розділі «Сториз», тому її шанувальники були позбавлені можливості прокоментувати побачене.
Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.
Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.
Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері не встежила за крихітним бікіні і засвітила зайве.