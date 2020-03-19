Модель превзошла сама себя

Фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников новыми пикантными снимками с тренировки, которую проводит дома из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я взяла предтреник перед упражнениями, хочу быть на подъеме для вас всех! Трудно говорить во время тренировки, делать это одновременно. Я горжусь своей кошечкой», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно Чери, которая покраснела из-за интенсивной тренировки. Как можно заметить, наряд элегантно подчеркивает формы звезды, что спровоцировало бум среди ее поклонников.

«Божественный вид!», «вот это формы!», «настойчивость – на десятерых хватит», «супер тело! Всем бы такое», - пишут они.

До этого мы писали, что Ана Чери позировала в тонких трусиках-бикини. А полупрозрачный черный лифчик дал возможность увидеть пышную грудь зведы.

Модель закинула на плечо куртку с камуфляжным принтом, ее волосы развеял ветер.

Стоит отметить, что на ноги Ана Чери, вероятно надела черные ботфорты с завязочками, часть которых выглядывала на фото.

Также мы писали, что Ана Чери позировала в черной майке с бантиком в зоне декольте и шляпке. Волосы в этот раз у нее были распущены.

На фоне можно увидеть заваленный горизонт, небо и ветряки. Глаза на кадре почему-то оказались закрытыми.

Фанаты не смогли открыто оценить фотографию или написать комментарии, из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграма.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.