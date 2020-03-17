Фитнес-модель Ана Чери опубликовала горячее фото в бикини
Звезда предстала вполоборота, засветив самые аппетитные места, пишет Politeka.net. На снимке модель предстала в ярком бикини на веревочках.
Девушка выставила напоказ идеальные формы - в частности упругую пятую точку. Она приподняла ножку, показав какие они ровные и стройные.
Сверху был надет верх в виде треугольников, который подчеркнул пышную грудь.
Ана распустила волосы, немного прикрыв ими спину.
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Красивые рельефы, тонкая талия и упругие части тела - все это смотрится великолепно.
Завершают образ аксессуары, в том числе элегантная черная шляпка.
Чери позировала у дверей на улице, закрыв глаза. Позади виднелись пальмы.
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"Я не идеальна, никто не идеален 💛 Мы должны любить наши тела и быть добрыми к себе", - написала модель.
По словам Аны, она хочет поделиться своими домашними тренировками и пригласила всех к просмотру в четверг.
"Наши тела всегда меняются в зависимости от наших занятий", - написала знаменитость.
За семь часов пост собрал более 130 тысяч лайков и много комментариев.
Звезду назвали близкой к совершенству, вне зависимости, что она о себе говорит. Также ей написали еще массу комплиментов, о том как она прекрасна.
Напомним, Ана Чери позировала в тонких трусиках-бикини. А полупрозрачный черный лифчик дал возможность увидеть пышную грудь зведы.
Модель закинула на плечо куртку с камуфляжным принтом, ее волосы развеял ветер.
Стоит отметить, что на ноги Ана Чери, вероятно надела черные ботфорты с завязочками, часть которых выглядывала на фото.
Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в черной майке с бантиком в зоне декольте и шляпке. Волосы в этот раз у нее были распущены.
На фоне можно увидеть заваленный горизонт, небо и ветряки. Глаза на кадре почему-то оказались закрытыми.
Фанаты не смогли открыто оценить фотографию или написать комментарии, из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграма.
Напомним, горячая Ана Чери показала аппетитные прелести со всех ракурсов
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