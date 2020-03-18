Фитнес-модель Ана Чери греется на солнышке в открытом купальнике

Звезда сети покрасовалась у бассейна и вблизи показала свою безупречную фигуру, пишет Politeka.net. На снимке модель предстала в ярком бикини.

На снимке Ана присела у бассейна и спустила ноги в воду, кульпаник лимонного цвета выгодно подчеркнул все преимущества спортивной фигуры знаменитости, на ней также была стильная солнцезащита и красавица поправляла рукой прическу при всем при этом.

Поклонникам такая фигуристая красотка, разумеется, подняла настроение - они отметили, что яркое фото сразу же врезается память, как и сама модель:

"Красотка"

"Горячо"

"Невероятная"

"Эффектно, мечтаю о..."

Напомним, Ана Чери позировала в тонких трусиках-бикини. А полупрозрачный черный лифчик дал возможность увидеть пышную грудь зведы.

Модель закинула на плечо куртку с камуфляжным принтом, ее волосы развеял ветер.

Стоит отметить, что на ноги Ана Чери, вероятно надела черные ботфорты с завязочками, часть которых выглядывала на фото.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в черной майке с бантиком в зоне декольте и шляпке. Волосы в этот раз у нее были распущены.

На фоне можно увидеть заваленный горизонт, небо и ветряки. Глаза на кадре почему-то оказались закрытыми.

Фанаты не смогли открыто оценить фотографию или написать комментарии, из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграма.

Напомним, соблазнительная Ана Чери показала идеальную фигуру в провокационной позе.

Как сообщала Politeka, Ана Чери показала, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Ана Чери спрятала пышные прелести за "скромным" бельем.