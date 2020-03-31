Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розповіла, чим займається вдома під час карантину
Зірка опублікувала відверте фото, розлігшись на дивані, пише Politeka.net.
На знімку Омович постала в білому топі, який ледь прикриває її принади. Груди аж випирають з тонкого одягу і, здається, вони ось-ось вистрибнуть.
Білі трусики Омович натягнула вище стегон.
Тонка талія, рельєфний живіт і довгі ніжки - все це на фото ідеальне.
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На тілі красуні видно татуювання і сережка в пупку.
Зірка Інстаграму зробила легку зачіску-пучок, випустивши трохи пасом на обличчя.
Омович розкинула ноги, поклавши на них ноутбук. Вона дивилася в камеру виставивши вперед пухкі губи.
"Хто чим зайнятий вдома?😷
Топ 5 ваших занять?Мої...
1.Жерти
2.Спати
3. Займатися сексом
4. Дивитися телек
5. Мити посуд
Набір справжнього деграданта😂😅 P. S Здається забула про «Митися»🤷🏻♀️", - підписала знімок красуня.
За 15 хвилин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.
"Все теж саме, тільки Я ще працюю", "А красиво одягатися?", "Ніхто не прибирається", "теж саме, тільки хлопець в іншому місті... тому поки без цього (", "1. Дивиться твої фото 2. Гортати сторінку Ліор 3. Працювати дистанційно 4. їсти 5. Дуже багато їсти 😂", "Кожен раз бачу голою ходиш", "У мене всі п'ять занять - обжираловка. У мене з восьмої ранку мета - 5000ккл 😑", "Гаряча", "А ти заклопотана сексом виходить?? 🤔", "Працюю, переглядаю Володаря Кілець в режисерській версії )", "Відрощувати брови", "Яке ж життєве життя😕", "Упри, читання, кіно, шиття, прибирання", "Шо гониш? Ти не жрешь!", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".
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