Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, розповіла, чим займається вдома під час карантину

Зірка опублікувала відверте фото, розлігшись на дивані, пише Politeka.net.

На знімку Омович постала в білому топі, який ледь прикриває її принади. Груди аж випирають з тонкого одягу і, здається, вони ось-ось вистрибнуть.

Білі трусики Омович натягнула вище стегон.

Тонка талія, рельєфний живіт і довгі ніжки - все це на фото ідеальне.

На тілі красуні видно татуювання і сережка в пупку.

Зірка Інстаграму зробила легку зачіску-пучок, випустивши трохи пасом на обличчя.

Омович розкинула ноги, поклавши на них ноутбук. Вона дивилася в камеру виставивши вперед пухкі губи.

"Хто чим зайнятий вдома?😷

Топ 5 ваших занять?Мої...

1.Жерти

2.Спати

3. Займатися сексом

4. Дивитися телек

5. Мити посуд

Набір справжнього деграданта😂😅 P. S Здається забула про «Митися»🤷🏻‍♀️", - підписала знімок красуня.

За 15 хвилин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Все теж саме, тільки Я ще працюю", "А красиво одягатися?", "Ніхто не прибирається", "теж саме, тільки хлопець в іншому місті... тому поки без цього (", "1. Дивиться твої фото 2. Гортати сторінку Ліор 3. Працювати дистанційно 4. їсти 5. Дуже багато їсти 😂", "Кожен раз бачу голою ходиш", "У мене всі п'ять занять - обжираловка. У мене з восьмої ранку мета - 5000ккл 😑", "Гаряча", "А ти заклопотана сексом виходить?? 🤔", "Працюю, переглядаю Володаря Кілець в режисерській версії )", "Відрощувати брови", "Яке ж життєве життя😕", "Упри, читання, кіно, шиття, прибирання", "Шо гониш? Ти не жрешь!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

Раніше Politeka писала, що Омович посвітила соковитими принадами у зухвалій шкірянці: «найсмачніші ракурси».

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