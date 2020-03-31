Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, рассказала, чем занимается дома во время карантина
Звезда опубликовала откровенное фото, разлегшись на диване, пишет Politeka.net.
На снимке Омович предстала в белом топе, который едва прикрывает ее прелести. Груди аж выпирают из тонкой одежды и, кажется, они вот-вот выпрыгнут.
Белые трусики Омович натянула выше бедер.
Тонкая талия, рельефный животик и длинные ножки - все в этом фото идеально.
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На теле красотки видны татуировки и в пупке сережка.
Звезда Инстаграма сделала легкую прическу-пучок, выпустив немного прядей на лицо.
Омович раскинула ноги, положив на них ноутбук. Она смотрела в камеру выставив вперед пухлые губы.
"Кто чем занят дома?😷
Топ 5 ваших занятий?Мои...
1.Жрать
2.Спать
3. Заниматься сексом
4. Смотреть телек
5. Мыть посуду
Набор истинного деграданта😂😅 P.S Кажется забыла про «Мыться»🤷🏻♀️", - подписала снимок красотка.
За 15 минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.
"Все тоже самое, только Я еще работаю", "А красиво одеваться?", "Никто не убирается", "тоже самое, только парень в другом городе... поэтому пока без этого (", "1. Смотреть твои фото 2. Листать страницу Лиор 3. Работать дистанционно 4. Есть 5. Очень много есть😂", "Каждый раз вижу голая ходишь", "У меня все пять занятий - обжираловка. У меня с восьми утра цель - 5000ккл 😑", "Горяча", "А ты озабоченная на сексе получается?? 🤔", "Работаю, пересматриваю Властелина Колец в режиссерской версии )", "Отращивать брови", "Какая же жизненная жизнь😕", "Упры, чтение, кино, шитьё, уборка", "Че гонишь? Ты не жрешь!", - написали пользователи сети.
Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".
Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».
Также Politeka писала, что Омович приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе: «Хищница!».