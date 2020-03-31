Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, рассказала, чем занимается дома во время карантина

Звезда опубликовала откровенное фото, разлегшись на диване, пишет Politeka.net.

На снимке Омович предстала в белом топе, который едва прикрывает ее прелести. Груди аж выпирают из тонкой одежды и, кажется, они вот-вот выпрыгнут.

Белые трусики Омович натянула выше бедер.

Тонкая талия, рельефный животик и длинные ножки - все в этом фото идеально.

На теле красотки видны татуировки и в пупке сережка.

Звезда Инстаграма сделала легкую прическу-пучок, выпустив немного прядей на лицо.

Омович раскинула ноги, положив на них ноутбук. Она смотрела в камеру выставив вперед пухлые губы.

"Кто чем занят дома?😷

Топ 5 ваших занятий?Мои...

1.Жрать

2.Спать

3. Заниматься сексом

4. Смотреть телек

5. Мыть посуду

Набор истинного деграданта😂😅 P.S Кажется забыла про «Мыться»🤷🏻‍♀️", - подписала снимок красотка.

За 15 минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Все тоже самое, только Я еще работаю", "А красиво одеваться?", "Никто не убирается", "тоже самое, только парень в другом городе... поэтому пока без этого (", "1. Смотреть твои фото 2. Листать страницу Лиор 3. Работать дистанционно 4. Есть 5. Очень много есть😂", "Каждый раз вижу голая ходишь", "У меня все пять занятий - обжираловка. У меня с восьми утра цель - 5000ккл 😑", "Горяча", "А ты озабоченная на сексе получается?? 🤔", "Работаю, пересматриваю Властелина Колец в режиссерской версии )", "Отращивать брови", "Какая же жизненная жизнь😕", "Упры, чтение, кино, шитьё, уборка", "Че гонишь? Ты не жрешь!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

Также Politeka писала, что Омович приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе: «Хищница!».