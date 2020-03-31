Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян постала в стягуючій білизні власної фірми

Зірка позувала, стоячи і дивлячись прямо в камеру, пише Politeka.net. На знімку модель була в топі, який утримував її груди. Тканина натягнулася на пишних формах зірки.

Також Кім наділв лосини, що підкреслили її п'яту точку, а також тонку талію. Дана білизна коригує фігуру. Вона не тільки виділяє красиві форми, але стягує їх і підіймає.

Варто зазначити, що також можна звернути увагу на накачані руки Кардашьян.

У Кім макіяж в її стилі. Блискучі губи і пишні вії - вже давно стали її фірмовою позначкою.

В пості зірка написала, що почався розпродаж стягуючої білизни та запропонувала купити всім бажаючим.

За сім годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки захоплювалися зовнішністю Кім ("Божественна краса!"), але зізнавалися їй у коханні.

Нагадаємо, Кім Кардашьян постала у стягуючій білизні, яка натягнулася і підкреслила її соковиті форми. Зокрема, виділялися груди і п'ята точка.

Тканина також підкреслила тонку талію Кардашьян.

Зірка стояла в профіль, випрямивши спину. Позаду вона зробила низький довгий хвіст з хвилястого волосся. Також помітні пишні вії і пухкі губи знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян постала в боді білого відтінку, яке підкреслило всі достоїнства її фігури – пишні груди, тонку талію і спокусливі вигини.

Зірка позувала разом з сестрами: Кортні Кардашян і Хлоєю Кардашьян.

Особливо "гарячим" вийшов спільний знімок сестер. Дівчатам не звикати до такого роду публікацій, тому вони сміливо позують в боді.