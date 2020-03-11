Светская львица, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян предстала в стильном образе

Со всегда загорелой кожей звезды отлично сочетаются светлые цвета, что Ким и решила продемонстрировать, пишет Politeka.net.

Так, бизнесвумен позировала в самолете. На красотке был белый костюм: жакет и брюки. Под верхом, вероятно, ничего не было, ведь из-под него выглядывала голая кожа Кардашьян.

Также на Ким были босоножки с крупными лямками.

Завершили образ Кардашьян маленькая сумочка и макияж с акцентом на красивые глаза, как куколка.

На двух фото звезда позировала, сидя в кресле. Девушка закинула ногу на ногу и смотрела в камеру.

Стоит отметить, что наряд не только контрастировал с цветом кожи знаменитости, но и выделил ее тонкую талию, и пышную грудь. Выглядела звезда великолепно.

На третьем фото красотка позировала в компании женщин.

В посте звезда поздравила всех женщин с Международным женским днем. Также Ким рассказала о женщинах, которые предстали вместе с ней на фото. По ее словам, сейчас все вместе американки борятся за то, чтобы женщинам заменили длинные тюремные сроки.

Пост собрал за три часа более 500 тысяч лайков, комментарии к публикации были отключены.

Напомним, Ким Кардашьян предстала в необычном виде. Звезда надела короткий топ, который подчеркнул ее грудь, а также показал ее упругий живот.

Сверху Ким надела короткую куртку. Также на звезде были голубые расклешенные джинсы на высокой посадке и босоножки на каблуке.

Заверашли ее необычный образ длинные косы по всей голове и макияж с акцентом на глаза.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян в опубликованном фото в сториз, призвала всех заняться фитнесом, собственно именно для этого она надела и рекламировала темное спортивное белье.

Комплект идеально сел на роскошной женственной фигуре Кардашьян-Уэст, при этом звезда сети уверенно смотрела перед собой сидя на коленях.

Напомним также, что Ким Кардашьян разлеглась и нежилась на солнышке в темном открытом купальнике.

Знаменитость буквально вблизи показала свою частично оголенную в пляжном наряде грудь, а также живот и бедра.

Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.