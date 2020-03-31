Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян предстала в утягивающем белье собственной фирмы
Звезда позировала, стоя прямо и глядя в камеру, пишет Politeka.net. На снимке модель была в топе, который удерживал ее грудь. Ткань натянулась на пышных формах звезды.
Также Ким надела лосины, подчеркнувшие ее пятую точку, а также тонкую талию. Данное белье корректирует фигуру. Оно не только выделяет красивые формы, но утягивает их и поднимает.
Стоит отметить, что также можно обратить внимание на накаченные руки Кардашьян.
У Ким был сделан макияж в ее стиле. Блестящие губы и пышные ресницы - уже давно стали ее фирменной отметкой.
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В посте звезда написала, что началась распродажа утягивающего белья и предложила купить всем желающим.
За семь часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети не только восхитились внешностью Ким ("Божественная красота!"), но признавались ей в любви.
Напомним, Ким Кардашьян предстала в утягивающем белье, которое натянулось и подчеркнул ее сочные формы. В частности, выделялись грудь и пятая точка.
Ткань также подчеркнула тонкую талию Кардашьян.
Звезда стояла в профиль, выпрямив спинку. Позади она сделала низкий длинный хвост из волнистых волос. Также заметны пышные ресницы и пухлые губы знаменитости.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала в боди белого оттенка, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры – пышную грудь, тонкую талию и соблазнительные изгибы.
Звезда позировала вместе с сестрами: Кортни Кардашьян и Хлоей Кардашьян.
Особенно "горячим" получился общий снимок сестер. Девушкам не привыкать к такого рода публикациям, поэтому они смело позируют в боди.
Напомним, Ким Кардашьян затянула загорелое тело в один белый пиджак.
Как сообщала Politeka, соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще.
Также Politeka писала, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы.