Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян предстала в утягивающем белье собственной фирмы

Звезда позировала, стоя прямо и глядя в камеру, пишет Politeka.net. На снимке модель была в топе, который удерживал ее грудь. Ткань натянулась на пышных формах звезды.

Также Ким надела лосины, подчеркнувшие ее пятую точку, а также тонкую талию. Данное белье корректирует фигуру. Оно не только выделяет красивые формы, но утягивает их и поднимает.

Стоит отметить, что также можно обратить внимание на накаченные руки Кардашьян.

У Ким был сделан макияж в ее стиле. Блестящие губы и пышные ресницы - уже давно стали ее фирменной отметкой.

В посте звезда написала, что началась распродажа утягивающего белья и предложила купить всем желающим.

За семь часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только восхитились внешностью Ким ("Божественная красота!"), но признавались ей в любви.

Напомним, Ким Кардашьян предстала в утягивающем белье, которое натянулось и подчеркнул ее сочные формы. В частности, выделялись грудь и пятая точка.

Ткань также подчеркнула тонкую талию Кардашьян.

Звезда стояла в профиль, выпрямив спинку. Позади она сделала низкий длинный хвост из волнистых волос. Также заметны пышные ресницы и пухлые губы знаменитости.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала в боди белого оттенка, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры – пышную грудь, тонкую талию и соблазнительные изгибы.

Звезда позировала вместе с сестрами: Кортни Кардашьян и Хлоей Кардашьян.

Особенно "горячим" получился общий снимок сестер. Девушкам не привыкать к такого рода публикациям, поэтому они смело позируют в боди.