Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер опубликовала новое фото в купальнике

Звезда позировала на пляже, поразив своей идеальной внешностью, пишет Politeka.net.

Кайли выбрала для отдыха коричневый купальник с принтом. Купальный наряд идеально подчеркнул тонкую талию, пышные груди и бедра знаменитости. От фигуры Дженнер нельзя оторвать взгляда. К тому же глубокое декольте придавало образу пикантности: "Ого, аж слов не хватает".

Хотя звезда и проводила время на пляже, она все же не забыла об аксессуарах. Длинные серьги и массивное кольцо - дополнили образ.

Также на пальцах Дженнер можно заметить длинный квадратный маникюр. Миллиардерша положила руки себе на голову, убрав с лица волосы.

На Кайли можно заметить макияж в ее стиле - длинные ресницы и губы, подчеркнутые карандашем. Также черные брови выделялись на лице.

За девять часов пост собрал почти четыре миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали Кайли комплиментами, назвав ее одной из самых красивых девушек мира с шикарной фигурой.

Напомним, Кайли Дженнер опубликовала фото с дочкой, Сторми. Звезда была в купальнике, который подчеркнул ее фигуру.

Кайли позировала спиной, поэтому можно было рассмотреть ее пятую точку.

Также нельзя не обратить внимание на ровные ножки знаменитости. Дженнер держала свою дочь за ручку и вместе с ней шла в воду. При этом красотка взялась рукой за шляпку, чтобы та не улетела из-за сильного ветра.

Напомним также, что Кайли Дженнер позировала в купальнике.

На фото модель, кроме того, что была полуголой, показала еще и свою удивительную прическу: волосы знаменитость собрала в хвост и добавила к нему, вероятно, искусственные пряди. Таким образом, можно было лицезреть поразительных размеров косу.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер сидела на корточках, красуясь длинными волосами золотистого цвета, окрашенными по модной технике балаяж.

Свой образ Кайли дополнила невесомыми босоножками на шнуровке, множеством золотых браслетов, которые надела прямо на рукава платья, а также красотка показала белую сумочку, в тон платью.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

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