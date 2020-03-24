Молода мільярдерка Кайлі Дженнер порадувала шанувальників пікантним знімком з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Шкода, що це не я прямо зараз», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно зірку, яка сидить на стільці в міні-бікіні просто на стільці, прикриваючи розкішні форми руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, так виглядає насолоду», «ідеальний вигляд. Мені б зараз туди», «розкішне тіло», «вау, оце бомби», - пишуть вони.

До цього ми писали, що одна з наймолодших і заможних жінок світу Кайлі Дженнер здивувала своїх шанувальників класичним чином

наймолодша мільярдер у світі, як і більшість людей зараз остерігається коронавирусной інфекції і більше часу проводить вдома. 22-річна красуня-артистка з'явилася перед шанувальниками цього разу саме вдома, сидячи в кріслі біля дзеркала і в обтягуючому її пишні форми вбранні.

Молодша з сімейства Кардашян була в строгому темному вбранні, ймовірно, обтягуючому плаття в підлогу і під горло, як водолозка, зірка мережі і ТБ запитала у своїх шанувальників про переваги у фільмах, а ті навперебій почали пропонувати їй різні варіанти з того, що можна подивитися. Також фолловери коментували зовнішність Кайлі, називаючи її "справжньою красунею, "пантерою" і "розумником" і відзначили, що її стриманий образ приємно здивував.

Нагадаємо, безсоромна Кайлі Дженнер присвятила своїм багатством на піску.

Як повідомляла Politeka, Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця.

Також Politeka писала, що Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні.