Известная бизнесвумен, которая успешна благодаря своему успеху в сфере красоты, а также модель и светская львица Кайли Дженнер продемонстрировала весьма необычный образ в сети

Знаменитость позировала в купальнике и опубликовала снимок в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото модель, кроме того, что была полуголой, показала еще и свою удивительную прическу: волосы знаменитость собрала в хвост и добавила к нему, вероятно, искусственные пряди. Таким образом, можно было лицезреть поразительных размеров косу в качестве прически Дженнер на фото.

Также на артистке были кросовки, она сидела на дощечке у бассейна. Образ дополнили молодежные украшения. Поклонники мимо такой необычной красоты не смогли пройти мимо и написали под снимком Кайли множество комплиментов в ее адрес:

"Что за удивительное создание"

"Мило"

"Красивая"

"Вау, это нечто..."

Напомним, что Кайли Дженнер позировала на пляже вместе с дочкой. Кайли позировала спиной, поэтому можно было рассмотреть ее пятую точку.

Также нельзя не обратить внимание на ровные ножки знаменитости. Дженнер держала свою дочь за ручку и вместе с ней шла в воду. При этом красотка взялась рукой за шляпку, чтобы та не улетела из-за сильного ветра.

Чистый песок, голубая вода и мама с дочкой - создается впечатление полной идилии. Пользователи сети восхваляли красоток, восхищаясь данным фото. К тому, же люди написали массу комплиментов фигуре Кайли и признавались в любви.

Напомним, Кайли Дженнер удивила новым цветом волос. Звезда наростила длинные волосы светло-русого цвета с белыми кончиками.

Звезда прикрыла глаза очками и немного выпятила свои губы вперед.

Напомним, что бесстыжая Кайли Дженнер показала свои самые аппетитные места: вид сзади фантастический

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