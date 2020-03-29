Молодая миллиардерша и одна из самых высокооплачиваемых моделей Кайли Дженнер показала соблазнительное фото, которое завораживает с первого взгляда

Как сообщает Politeka.net, недавно 22-летняя Кайли обошла Марка Цукерберга и стала самой молодой миллиардершей в мире. Звание пришло к ней из-за ее компании по производству косметики, девушка постоянно показывает новинки из своей компании на странице в Instagram.

Но красотка может похвастаться не только карьерными достижениями. Ее яркие образы также привлекают внимание общественности. В последние несколько месяцев модель создает целые подборки снимков на которых демонстрирует образы на выход.

Новым снимком она напомнила, как сильно любит откровенные наряды, которые не стесняется носить публично. Так, знаменитость засветила коллаж из двух снимков. На них она позирует в кожаном топе с экстремально-глубоким декольте, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. От такого вида невозможно взгляд оторвать.

Ее волосы распущены по плечам и выкрашены в русый оттенок, а на лице макияж в нюдовых оттенках. Свой соблазнительный образ она завершила украшениями. Смотря на такую красоту так и хочется сказать: "Ого, какая...".

К сожалению пользователи сети не смогут оставить своих комментариев под соответствующим снимком, ведь Кайли поделилась им в своем Сториз.

Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.

Как сообщала Politeka, Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.