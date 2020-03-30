Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, з'явилася на вулиці в спокусливому образі

Красуня ніколи не втрачає нагоди похвалитися фігурою і цей раз не став винятком, Politeka.net

Модель позувала посеред вулиці в білому короткому топі, який підкреслив її пишні груди і тонку талію. Неозброєним оком помітний пружний, рельєфний прес зірки з сережкою у пупку.

Молочні залози так і випирають з білої тканини, ймовірно, модель забула надіти під нього білизну.

Зверху Олена одягла червону кофту на блискавці. Її штани в колір були трохи приспущені, через що засвітилося татуювання.

В руках українська знаменитість тримає стаканчик з напитком і сумочку.

Волосся Омович розпущене, вона дивиться в камеру.

На одному зі знімків зірка за допомогою програми поміняла собі колір на білий.

"Брю або Блонд?💔", - поцікавилася вона у підписників.

Майже за годину пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Зай, до твого обличчя – все, що завгодно😍", "Зай, звичайно Брю 👩🏽 ти тут дуже на Megan Fox 🔥", "Як добре без тієї великої губи😈♥️", "Брюююю", "О, а блонд теж непогано!)", "Брюнетка, звичайно", "Блонд", "Головна визначна пам'ятка Києва", "Я за брю ❤️", "Тільки брю", "І те і інше, але брюнетка краще", "Супер сексі", "Звичайно ж брю. Блонд це взагалі не про вас", "Брюнетка 100%", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в крихітній білизні, піднявши руки і демонструючи на камеру неймовірні форми.

«У мене чомусь видалилися всі фото з архіву з Мальдів, мабуть, коли розбила айфон – не вдалося їх відновити. Зараз помітила – засумувала», - написала зірка у сториз.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

Раніше Politeka писала, що Омович посвітила соковитими принадами у зухвалій шкірянці: «найсмачніші ракурси».

Також Politeka писала, що Омович спустила наряд до непристойності і застигла в гарячій позі: «Хижачка!».