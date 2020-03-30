Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала на улице в соблазнительном образе

Красотка никогда не упускает момента похвастаться фигурой и этот раз не стал исключением, Politeka.net

Модель позировала посреди улице в белом коротком топе, который подчеркнул ее пышную грудь и тонкую талию. Невооруженным взглядом заметен упругий, рельефный пресс звезды с сережкой в пупке.

Молочные железы так и выпирают из белой ткани, вероятно, модель забыла надеть под него белье.

Сверху Алена надела красную кофту на молнии. Ее брюки в цвет были немного приспущены, из-за чего засветилась татуировку.

В руках украинская знаменитость держит стаканчик с напитком и сумочку.

Волосы Омович распущены, она смотрит в камеру.

На одном из снимков звезда с помощью приложения поменяла себе цвет волос на белый.

"Брю или Блонд?💔", - поинтересовалась она у подписчиков.

Почти за час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Зай, к твоему лицу – всё, что угодно😍", "Зай, конечно Брю 👩🏽 ты здесь очень на Megan Fox 🔥", "Как хорошо без той большой губы😈♥️", "Брюююю", "О, а блонд тоже неплохо!)", "Брюнетка, конечно", "Блонд", "Главная достопримечательность Киева", "Я за брю ❤️", "Только брю", "И то и другое, но брюнетка лучше", "Супер секси", "Конечно же брю. Блонд это вообще не о вас", "Брюнетка 100%", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в крохотном белье, подняв руки и демонстрируя на камеру невероятные формы.

«У меня почему-то удалились все фото из архива с Мальдив, видимо когда разбила айфон – не удалось их восстановить. Сейчас заметила – взгрустнулось», - написала звезда в сториз.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

Также Politeka писала, что Омович приспустила наряд до неприличия и застыла в горячей позе: «Хищница!».