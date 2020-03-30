Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян розповіла про свій важливий план

Красуня опублікувала фото в Instagram, поставши в спокусливому вигляді, пише Politeka.net.

Модель з'явилася у стягуючій білизні власного виробництва. Такий незвичний наряд натягнувся і підкреслив її соковиті форми. Зокрема, виділялися груди і п'ята точка.

Тканина також підкреслила тонку талію Кардашьян.

Зірка стояла в профіль, випрямивши спину. Позаду вона зробила низький довгий хвіст з хвилястого волосся. Також помітні пишні вії і пухкі губи знаменитості.

В пості Кім розповіла, що вона направляє від свого бренду один мільйон доларів сім'ям, що потребують, у зв'язку з коронавірусом. Проте дана сума буде зібрана в результаті розпродажу.

У результаті пост отримав неоднозначну реакцію в мережі. Одні люди звернули увагу на чудове фото зірки, і не дивно адже: "Ого, як все випирає". А також написали їй інші компліменти. Інші ж - розкритикували пост моделі.

"Кім, люди вмирають, і все, про що ти можеш думати, це продавати свої пояси!", - написав один з користувачів мережі, якого багато хто підтримав.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в латексному костюмі. Матеріал натягнувся на її пишних принадах. Також були підкреслені стрункі ніжки.

Кардашьян здивувала вибором взуття - на ногах красувалися сланці на підборах з прозорими лямками.

Варто відзначити, що на фото у Кім коротка стрижка, мабуть, вона одягла одну зі своїх перук.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в коригуючій білизні. Поряд з нею стояли інші моделі в аналогічному одязі різного кольору.

Дівчата показували себе в різних позах. На тлі можна побачити стіну у вигляді великої плитки.

Нагадаємо, Кардашьян в білосніжному білизна спокусила пікантним фото на ліжку

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