Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем важном плане

Красотка опубликовала фото в Инстаграм, представ в соблазнительном виде, пишет Politeka.net.

Модель предстала в утягивающем белье собственного производства. Такой необычный наряд натянулся и подчеркнул ее сочные формы. В частности, выделялись грудь и пятая точка.

Ткань также подчеркнула тонкую талию Кардашьян.

Звезда стояла в профиль, выпрямив спинку. Позади она сделала низкий длинный хвост из волнистых волос. Также заметны пышные ресницы и пухлые губы знаменитости.

В посте Ким рассказала, что она направляет от своего бренда один миллион долларов семьям, нуждающихся в связи с коронавирусом. Однако данная сумма будет собрана в результате распродажи.

В результате пост получил неоднозначную реакцию в сети. Одни люди обратили внимание на восхитительное фото звезды, и неудивительно ведь: "Ого, как все выпирает". А также написали ей другие комплименты. Другие же - раскритиковали пост модели.

"Ким, люди умирают, и все, о чем ты можешь думать, это продавать свои пояса!", - написал один из пользователей сети, которого многие поддержали.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в латексном костюме. Материал натянулся на ее пышных прелестях. Также были подчеркнуты стройные ножки.

Кардашьян удивила выбором обуви - на ногах красовались сланцы на каблуках с прозрачными лямками.

Стоит отметить, что на фото у Ким короткая стрижка, видимо, она надела один из своих париков.

Ранее сообщалось что Ким Кардашьян позировала в корректирующем белье. Рядом с ней стояли другие модели в аналогичной одежде разного цвета.

Девушки показывали себя в разных позах. На фоне можно увидеть стену в виде большой плитки.

Напомним, Кардашьян в белоснежном белье соблазнила пикантным фото на кровати

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