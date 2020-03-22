Светская львица, многодетная мать и одна из самых успешных в мировом шоу-бизе дам Ким Кардашьян решила вспомнить молодость...
Красотка опубликовала архивный снимок, где она позирует в белой футболке, пишет Politeka.net.
На снимке Ким практически не узнать: фото некачественное, да и на снимке тогда еще будущей звезде сети и ТВ -надцать лет, а может и меньше - поклонники предположили, что Ким на фото где-то в подростковом возрасте была.
Ким смотрит прямо перед собой, фото очень походит на те, что делают в средней школе или ближе к выпускным классам. Поклонники отметили, что Кардашьян-Уэст если и поменялась, то только в лучшую сторону.
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Напомним, Ким Кардашьян знает, что нет лучшего промо для линии утягивающего белья, чем собственный пример. Практически каждую новую модель Diamond Kim KKW Fragrance звезда примеряет сама и демонстрирует подписчикам, как она работает.
Последний пример – боди белого оттенка, которое подчеркнуло все достоинства 38-летней знаменитости – ее пышную грудь, тонкую талию и соблазнительные изгибы.
Также девушка привлекла к кампании и своих знаменитых сестер: 40-летнюю Кортни Кардашьян и 35-летнюю Хлое Кардашьян. Она сняла девушек в пикантной фотосессии. Особенно "горячим" получился общий снимок сестер. Девушкам не привыкать к такого рода публикациям, поэтому они смело позируют в боди. Кортни примерила боди телесного оттенка, которое дополнила высокими сапогами, а ее сестра Хлоя розовое боди и туфли на каблуке в тон наряда.
Складывается впечатление, что девушки "меряются своими прелестями" на камеру, ведь пользователи сети могут воочию сравнить внешний вид красавиц, которые сводят с ума.
Стоит отметить, что Кардашьян лишила поклонников возможности оставить лайки и комментарии под снимками, ведь их она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.
Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».