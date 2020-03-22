Американская звезда Ким Кардашьян показала пикантное фото, которое мгновенно лишает покоя

Как сообщает Politeka, Ким Кардашьян – примерная жена, заботливая мать, бизнесвумен, эпатажная светская львица.

Ее имя регулярно попадает на первые страницы таблоидов скандальной хроники. Одни считают ее иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков на ее профиле в микроблоге.

Каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новый снимок получился не менее ярким, чем предыдущие.

Любительница необычных образов и королева красных дорожек, вновь показала поклонникам свою аппетитную фигуру в купальнике в котором можно рассмотреть буквально все. Она позирует на роскошной яхте на фоне морского пейзажа, всем своим видом (и жестами) показывая, что счастлива и довольна.

На ней соблазнительный черный купальник с разрезами по бокам. Лежит она, прогнувшись в жаркой позе, демонстрируя подписчикам свои знаменитые формы во всей красе.

Поклонники знаменитости не смогут оставить свои лайки и комментарии Ким, ведь горячем снимком пышнотелая красотка поделилась в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что светская львица, многодетная мать и одна из самых успешных в мировом шоу-бизе дам Ким Кардашьян решила вспомнить молодость.

На снимке Ким практически не узнать: фото некачественное, да и на снимке тогда еще будущей звезде сети и ТВ -надцать лет, а может и меньше - поклонники предположили, что Ким на фото где-то в подростковом возрасте была.

Ким смотрит прямо перед собой, фото очень походит на те, что делают в средней школе или ближе к выпускным классам. Поклонники отметили, что Кардашьян-Уэст если и поменялась, то только в лучшую сторону.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».