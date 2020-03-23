Американская звезда Ким Кардашьян показала пикантное фото в домашнем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как мать, помощь нуждающимся семьям в это время особенно важна для меня. Есть команда, которая предоставляет предметы первой необходимости детям и семьям, пострадавшим от COVID-19, и работает круглосуточно, чтобы получить им подгузники, одеяла, средства гигиены, школьные принадлежности и многое другое», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кардашьян позирует в откровенном домашнем наряде, который едва выдерживает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Божественный вид!», «вот это объемы. Настоящая мечта», «боже, какое тело! Загляденье», - пишут они.

Ранее сообщалось, что светская львица, многодетная мать и одна из самых успешных в мировом шоу-бизе дам Ким Кардашьян решила вспомнить молодость.

На снимке Ким практически не узнать: фото некачественное, да и на снимке тогда еще будущей звезде сети и ТВ -надцать лет, а может и меньше - поклонники предположили, что Ким на фото где-то в подростковом возрасте была.

Ким смотрит прямо перед собой, фото очень походит на те, что делают в средней школе или ближе к выпускным классам. Поклонники отметили, что Кардашьян-Уэст если и поменялась, то только в лучшую сторону.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».