Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала фанатів пікантним знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У мене чомусь пішли всі фото з архіву з Мальдів, мабуть, коли розбила айфон – не вдалося їх відновити. Зараз помітила – засумувалось», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Омович в крихітному білизна позує піднявши руки, демонструючи на камеру неймовірні форми. Однак шанувальники зірки залишилися безмовні – знімок опублікований в Сторіс.

До цього ми писали, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала пікантний знімок з відпочинку

«Може солярій додому купити? Там ніхто не продає, не знаєте?😂 Або салони, відпишіть в директ якщо хочете здати в оренду до кінця карантину 🙄😒», - говориться в повідомленні.

Омович супроводила пост пікантним знімком в купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми. Доповнює образ зірки красивий кулон.

«Боже, зараз випадуть ж!», «Неймовірно!», «Чудо. Офігенна фотка», «красуня», «сексі», «лялечка», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Омович без одягу показала, якою постільний карантин собі влаштувала: "Гаряче".

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