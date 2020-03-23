Инста-модель Алена Омович, которую называют "украинской Ким Кардашьян" из-за пышных форм, покрасовалась на камеру без бюстгалтера и в еле заметных трусиках

На фото Омович позирует в светлых трусиках, а свою объемную грудь звезда сети прикрыла руками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены Омович. Кадры, где модель позирует практически голой она решила "приурочить" нынешнему карантину, мол, "вы только послушайте, как какие успокаивающие звуки дождя...". При всем при этом Алена была в тропиках, вероятнее всего, отдыхала на каком-то курорте ранее. Ее волосы были слегка влажными, артистка крутилась на камеру туда-сюда с несколько надменным выражением лица.

Поклонники звезды сети нахваливают ее красоту - пишут о том, что "такие виды никогда не надоедают", а также, что Омович "горячая штучка", "соблазнительная красотка" и тому подобное.

Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, позировала практически не прикрыв свою грудь.

Так звезда сети на представленных новых кадрах уперлась в стену, пронзительно смотрит в объектив камеры и при этом позировала в штанах с низкой талией, кофте и топике. Самое примечательное, что на парочке фотографий Алена решила тот самый топик немного, вероятно, подвернуть и тем самым засветила свою объемную грудь.

Сообщалось, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников снимком с отдыха.

«Тольятти», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Омович позирует в прозрачном белье, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Также можно заметить, что девушка заказала коктейль, который ей подали прямо в кокосе.

Однако поклонников Омович решила лишить возможности что-либо сказать – снимок был выброшен в Сторис.

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