Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала фанатов пикантным снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«У меня почему-то удалились все фото из архива с Мальдив, видимо когда разбила айфон – не удалось их восстановить. Сейчас заметила – взгрустнулось», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Омович в крохотном белье позирует подняв руки, демонстрируя на камеру невероятные формы. Однако поклонники звезды остались безмолвны – снимок опубликован в Сторис.

До этого мы писали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала пикантный снимок с отдыха

«Может солярий домой купить? Там никто не продаёт, не знаете?😂 Или салоны, отпишите в директ если хотите сдать свой в аренду до конца карантина 🙄😒», - говорится в сообщении.

Омович сопроводила пост пикантным снимком в купальнике, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Дополняет образ звезды красивый кулон.

«Боже, сейчас выпадут же!», «Невероятно!», «Загляденье. Офигенная фотка», «красотка», «секси», «куколка», - пишут они.

Напомним, что Омович без одежды показала, какой постельный карантин себе устроила: "Горячо".

Ранее Politeka писала, что Омович посветила сочными прелестями в дерзкой косухе: «самые вкусные ракурсы».

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